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اليوم.. انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بالمملكة
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اليوم.. انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بالمملكة

اليوم.. انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بالمملكة

اليوم.. انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بالمملكة
١١:٣١:٣٥ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تنتهي اليوم الخميس، مدة العمل بالقرار الوزاري الخاص بحظر العمل تحت أشعة الشمس في المملكة.

ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الأربعاء الموافق لـ15 يونيو 2022 وحتى اليوم 15 سبتمبر 2022، بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى الساعة 3:00 مساء.

تنظيم ساعات العمل

وكانت وزارة الموارد البشرية قد دعت إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وفي وقت سابق، حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، صاحب العمل من تشغيل العامل تحت أشعة الشمس، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، قائلاً إن عقوبة المخالفين للقرار تصل إلى 3 آلاف ريال لكل عامل.

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الكلمات الدلالية:
أشعة الشمس الشمس العمل تحت أشعة الشمس الموارد البشرية

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