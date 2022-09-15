بالفيديو.. مشاهد جوية لمدينة جدة بعد إزالة 4 أحياء عشوائية

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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورًا جديدة لمدينة جدة بعد إزالة 4 أحياء عشوائية وفق الخطة التنفيذية لتطوير الأحياء العشوائية بالمدينة.

وتظهر الصور العمارات من أعلى نقطة وشكلها الجذاب بعد إزالة الأحياء العشوائية.

وقالت الإمارة إن الصور تظهر فيها أحياء الروابي والجامعة والبلد ومدائن الفهد.

لجنة الأحياء العشوائية

ومؤخرًا، كشفت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أن الإيجارات المدفوعة لسكان الأحياء العشوائية بجدة تخطت 432 مليونًا و500 ألف ريال منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأوضحت اللجنة أنه تم دفع تلك المبالغ لما يزيد عن 19 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية بجدة.

وبحسب اللجنة، يأتي في مقدمة تلك الخدمات توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار الذي استفاد منه 19893 أسرة، كما تم توظيف 269 مواطنًا ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة.

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