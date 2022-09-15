الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. مشاهد جوية لمدينة جدة بعد إزالة 4 أحياء عشوائية
تصاعد أسعار الدولار وتراجع اليورو والإسترليني.. بسبب التضخم في أمريكا
الغذاء والدواء لأصحاب المصانع: السجن 15 عامًا وغرامة 10 ملايين ريال بهذه الحالة (فيديو)
إغلاق حديقة الحيوان بالرياض.. الحياة الفطرية يكشف السبب
الهيئة العامة للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس لعام 2022
أعلاها 45.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم بمختلف مناطق المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. مشاهد جوية لمدينة جدة بعد إزالة 4 أحياء عشوائية

بالفيديو.. مشاهد جوية لمدينة جدة بعد إزالة 4 أحياء عشوائية

بالفيديو.. مشاهد جوية لمدينة جدة بعد إزالة 4 أحياء عشوائية
١١:١٩:٥٠ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورًا جديدة لمدينة جدة بعد إزالة 4 أحياء عشوائية وفق الخطة التنفيذية لتطوير الأحياء العشوائية بالمدينة.

وتظهر الصور العمارات من أعلى نقطة وشكلها الجذاب بعد إزالة الأحياء العشوائية.

وقالت الإمارة إن الصور تظهر فيها أحياء الروابي والجامعة والبلد ومدائن الفهد.

الصورة

لجنة الأحياء العشوائية

ومؤخرًا، كشفت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أن الإيجارات المدفوعة لسكان الأحياء العشوائية بجدة تخطت 432 مليونًا و500 ألف ريال منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

الصورة

وأوضحت اللجنة أنه تم دفع تلك المبالغ لما يزيد عن 19 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية بجدة.

وبحسب اللجنة، يأتي في مقدمة تلك الخدمات توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار الذي استفاد منه 19893 أسرة، كما تم توظيف 269 مواطنًا ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة.

الصورة

اقرأ أيضًا:

432 مليون ريال إيجارات مدفوعة لسكان الأحياء العشوائية بجدة

منها تنظيم دوام الموظفين.. 8 طرق لإنهاء الاختناقات المرورية في جدة خلال 10 أيام

432 مليون ريال إيجارات مدفوعة لسكان الأحياء العشوائية بجدة

 

الكلمات الدلالية:
إزالة الأحياء العشوائية بجدة الأحياء العشوائية بجدة جدة مكة

مواد ذات صلة

المزيد
نائب الرئيس اليمني يدعو إلى توحيد الجهود لمواجهة الانقلابيين

نائب الرئيس اليمني يدعو إلى توحيد الجهود لمواجهة الانقلابيين

١٠:٢٨ م، الأربعاء، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٦
تدشين شعار جديد للانتخابات البلدية يواكب «المتغيرات»

تدشين شعار جديد للانتخابات البلدية يواكب «المتغيرات»

٠٥:٥٢ م، الأثنين، ١٨ مايو ٢٠١٥
المرور: كاميرات “ساهر” لا تتأثر بالأجواء.. وانعدام الرؤية يقلل المخالفات

المرور: كاميرات “ساهر” لا تتأثر بالأجواء.. وانعدام الرؤية يقلل المخالفات

٠٧:٥٦ ص، الأثنين، ٢٣ فبراير ٢٠١٥
توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

٠٨:٢٥ ص، الخميس، ٠٩ يناير ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *