تصاعد أسعار الدولار وتراجع اليورو والإسترليني.. بسبب التضخم في أمريكا

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ارتفعت أسعار الدولار، خلال تعاملات اليوم الخميس، حتى قاربت ذروة مستواها وسط تحول الأنظار لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل في معركته لمواجهة التضخم.

ومع ارتفاع الدولار، تراجعت أسعار المنتجين الأمريكيين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس مع انخفاض تكلفة البنزين بشكل أكبر.

جاء تصاعد مؤشر أسعار الدولار تزامنًا مع تعثر الين بعد فترة وجيزة من الارتفاع الجلسة السابقة، حيث صعد الدولار 0.14% مقابل الين إلى 143.37 في آسيا، بعد انخفاضه بنسبة 1% في الجلسة السابقة بفعل أنباء بأن بنك اليابان يفحص أسعار الصرف مع البنوك.

وبعد إصدار بيانات محلية، ارتفع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بشكل طفيف، والتي ترجع إلى عودة التوظيف في أستراليا خلال أغسطس بعد تراجع مفاجئ فيه قبل شهر، وذلك بجانب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا بنسبة 1.7% في الربع المنتهي في يونيو، متجاوزًا التوقعات عند 1.0%.

وبعد أن أدت مفاجأة التضخم إلى ارتفاع الدولار، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.1530 دولار، وأيضًا تراجع اليورو وانخفض بنسبة 0.07% إلى 0.9971 دولار، في الوقت الذي حصل فيه اليورو على بعض المساعدة من البنك المركزي الأوروبي.