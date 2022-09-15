إغلاق حديقة الحيوان بالرياض.. الحياة الفطرية يكشف السبب

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إغلاق حديقة الحيوان بالرياض مؤقتًا بغرض التطوير والصيانة.

وقال المركز في إفادة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تم إغلاق حديقة الحيوان بالرياض مؤقتًا ابتداء من 14 سبتمبر، على أن يتم إعادة فتحها فور اكتمال أعمال الصيانة.

حديقة الحيوان بالرياض

وتمتد حديقة الحيوان بالرياض على أكثر من 161 كيلو متر مربع وتحتوي على العديد من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض.

كما تحتوي الحديقة على الكثير من المسطحات الخضراء والورود لتكون واحدة من أفضل حدائق الرياض، ويوجد بها أيضًا العديد من المتاجر والمطاعم التي يمكن زيارتها لتناول وجبات الفطور أو الغداء أو لشراء الوجبات الخفيفة أو المشروبات المنعشة.

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