الغذاء والدواء لأصحاب المصانع: السجن 15 عامًا وغرامة 10 ملايين ريال بهذه الحالة (فيديو)

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كشف رئيس قسم تفتيش مصانع الأغذية والمياه في هيئة الغذاء والدواء حسن أبا الخيل، أن غرامة المنشآت والمصانع المخالفة لنظام الغذاء 10 ملايين ريال والعقوبة بالسجن لـ 10 سنوات.

غذاء مغشوش

وأوضح في تصريحات لفضائية الإخبارية، أنه وفق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية؛ فإنه في حال تعمد المنشأة إنتاج غذاء مغشوش يتم تغريم المنشأة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال والعقوبة بالسجن لـ 10 سنوات، وإحالة المتسببين أو التابع لهم المنشأة للنيابة العامة لإكمال الإجراءات.

وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من أن تداول أي مواد غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، يؤدي إلى إيقاع 5 عقوبات على من يفعل ذلك؛ منها السجن 10 سنوات.

وقالت إنه “يجب أن يتمتع هذا الغذاء بالمأمونية، وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية، إلى أن يصل إلى المستهلك، وأي ممارسات في شأن مأمونيته تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

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