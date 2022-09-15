الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الغذاء والدواء لأصحاب المصانع: السجن 15 عامًا وغرامة 10 ملايين ريال بهذه الحالة (فيديو)
إغلاق حديقة الحيوان بالرياض.. الحياة الفطرية يكشف السبب
الهيئة العامة للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس لعام 2022
أعلاها 45.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم بمختلف مناطق المملكة
حساب المواطن يوضح: هذه حالات منع صرف الدعم بسبب العوائد الإيجارية
«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات.. رابط التقديم

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الغذاء والدواء لأصحاب المصانع: السجن 15 عامًا وغرامة 10 ملايين ريال بهذه الحالة (فيديو)

الغذاء والدواء لأصحاب المصانع: السجن 15 عامًا وغرامة 10 ملايين ريال بهذه الحالة (فيديو)

الغذاء والدواء لأصحاب المصانع: السجن 15 عامًا وغرامة 10 ملايين ريال بهذه الحالة (فيديو)
١١:٠٤:٣٨ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس قسم تفتيش مصانع الأغذية والمياه في هيئة الغذاء والدواء حسن أبا الخيل، أن غرامة المنشآت والمصانع المخالفة لنظام الغذاء 10 ملايين ريال والعقوبة بالسجن لـ 10 سنوات.

غذاء مغشوش

وأوضح في تصريحات لفضائية الإخبارية، أنه وفق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية؛ فإنه في حال تعمد المنشأة إنتاج غذاء مغشوش يتم تغريم المنشأة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال والعقوبة بالسجن لـ 10 سنوات، وإحالة المتسببين أو التابع لهم المنشأة للنيابة العامة لإكمال الإجراءات.

وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من أن تداول أي مواد غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، يؤدي إلى إيقاع 5 عقوبات على من يفعل ذلك؛ منها السجن 10 سنوات.

وقالت إنه “يجب أن يتمتع هذا الغذاء بالمأمونية، وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية، إلى أن يصل إلى المستهلك، وأي ممارسات في شأن مأمونيته تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

اقرأ أيضًا:

«الغذاء والدواء»: إغلاق منشأة مخالفة تُصنع الثلج بالرياض

«الغذاء والدواء» توضح الفروقات بين الأدوية المبتكرة والجنيسة.. وأيهما أفضل (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الأغذية الفاسدة السجن الغذاء والدواء الغرامة المصانع المنشآت المخالفة عقوبات مصانع الغذاء

مواد ذات صلة

المزيد
توجيه تهمة القتل العمد لـ«بدل فاقد» والأخير يرفض الاعتراف

توجيه تهمة القتل العمد لـ«بدل فاقد» والأخير يرفض الاعتراف

١٢:٠١ م، الأثنين، ٠٩ مارس ٢٠١٥
ترامب من المملكة: 95% من ضحايا الإرهاب مسلمون.. وإيران تلعب دوراً كبيراً في نشره

ترامب من المملكة: 95% من ضحايا الإرهاب مسلمون.. وإيران تلعب دوراً كبيراً في نشره

٠٧:١٥ م، الأحد، ٢١ مايو ٢٠١٧
تعرّف على حي المسورة بالعوامية الذي اتخذه مطلوبون أمنياً مأوى لهم (فيديو)

تعرّف على حي المسورة بالعوامية الذي اتخذه مطلوبون أمنياً مأوى لهم (فيديو)

٠٩:٥٨ ص، الأثنين، ١٣ مارس ٢٠١٧
الباحة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

الباحة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

٠٨:٢٣ م، الأحد، ٢٤ مارس ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *