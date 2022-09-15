الهيئة العامة للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس لعام 2022

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس 2022م بنسبة 5.6% مقارنة بنظيره من العام 2021م.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن التقرير الشهري، أظهر أن مؤشر أسعار الجملة لشهر أغسطس 2022م، مقارنة بشهر يوليو 2022، بلغ 0.5%.

وأشارت إلى أن نسبة التغيير السنوي في مؤشر أسعار الجملة حسب الأبواب الرئيسة، كان كالتالي:

1 – الخامات والمعادن.

2 – منتجات الزراعة وصيد الأسماك.

3 – المنتجات المعدنية.

4 – المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.

5 – سلع أخرى قابلة للنقل ما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات.

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