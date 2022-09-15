الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. مشاهد جوية لمدينة جدة بعد إزالة 4 أحياء عشوائية
تصاعد أسعار الدولار وتراجع اليورو والإسترليني.. بسبب التضخم في أمريكا
الغذاء والدواء لأصحاب المصانع: السجن 15 عامًا وغرامة 10 ملايين ريال بهذه الحالة (فيديو)
إغلاق حديقة الحيوان بالرياض.. الحياة الفطرية يكشف السبب
الهيئة العامة للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس لعام 2022
أعلاها 45.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم بمختلف مناطق المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الهيئة العامة للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس لعام 2022

الهيئة العامة للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس لعام 2022

الهيئة العامة للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس لعام 2022
١٠:٢٧:٥٥ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس 2022م بنسبة 5.6% مقارنة بنظيره من العام 2021م.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن التقرير الشهري، أظهر أن مؤشر أسعار الجملة لشهر أغسطس 2022م، مقارنة بشهر يوليو 2022، بلغ 0.5%.

وأشارت إلى أن نسبة التغيير السنوي في مؤشر أسعار الجملة حسب الأبواب الرئيسة، كان كالتالي:

1 – الخامات والمعادن.

2 – منتجات الزراعة وصيد الأسماك.

3 – المنتجات المعدنية.

4 – المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.

5 – سلع أخرى قابلة للنقل ما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو بنسبة 20.8٪

«الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 17.7% في يوليو 2022

“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني 2022م بنسبة 0.7%

الصورة

الكلمات الدلالية:
أسعار الجملة الرقم القياسي الهيئة العامة للإحصاء شهر أغسطس

مواد ذات صلة

المزيد
إيران.. إلغاء كلمة لقاسم سليماني تعزز الشكوك حول مقتله

إيران.. إلغاء كلمة لقاسم سليماني تعزز الشكوك حول مقتله

١١:٥٦ ص، الأربعاء، ٠٩ ديسمبر ٢٠١٥
بالفيديو.. عائلة سورية مُشَرَّدَة تتخذ من حديقة في حائل مأوى لها

بالفيديو.. عائلة سورية مُشَرَّدَة تتخذ من حديقة في حائل مأوى لها

١١:٣٢ م، الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠١٥
بمساعدة وافدين.. سائق يسرق 137 ألف ريال من خزانة شركته بالقصيم (صور)

بمساعدة وافدين.. سائق يسرق 137 ألف ريال من خزانة شركته بالقصيم (صور)

١٢:١٨ م، الخميس، ٠٧ أبريل ٢٠١٦
مدير مشروع المعايير المهنية: رخصة المعلم شرط أساسي للتوظيف

مدير مشروع المعايير المهنية: رخصة المعلم شرط أساسي للتوظيف

٠٦:٠٥ م، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *