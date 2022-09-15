حساب المواطن يوضح: هذه حالات منع صرف الدعم بسبب العوائد الإيجارية

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نشر برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، عدة توضيحات مهمة حول أسباب حدوث مشكلات في صرف الدعم لمن لديهم عوائد أو عقود إيجارية.

عقد إيجار باسمي

وكان الاستفسار الأول من شخص يقول إن لديه عقد إيجار باسمه والطرف الثاني المؤجر هو والده، ويسأل: هل يمنع ذلك جميع الأطراف من الصرف؟

وأجاب حساب المواطن عليه بأنه “في حال كنت فردًا مستقلاً ولديك مسكن منفصل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع -عسكري – حكومي – خاص).

الشقة المؤجرة والدعم

وورد سؤال آخر يقول: “لدي شقة مؤجرة.. فما مصير صرف الدعم الخاص بي؟”

ورد حساب المواطن عليه بأنه “في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها من خلال (الإفصاح عن الدخل) ويتم اختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية )”.

إثبات عدم تملك عقار مؤجر

كما ورد سؤال حول كيفية الحصول على إثبات عدم تملك عقار مؤجر للاعتراض؟

وكانت إجابة “حساب المواطن” بأنه “يلزمك تحديث بياناتك في منصة إيجار، ومن ثم يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية ،أسباب عدم أهلية العائل – تقديم اعتراض وارفاق مايثبت عدم تملكك لعقار مؤجر من “منصة إيجار) في مدة اقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

والأحد الماضي، أودع برنامج حساب المواطن 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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