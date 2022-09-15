الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تصاعد أسعار الدولار وتراجع اليورو والإسترليني.. بسبب التضخم في أمريكا
الغذاء والدواء لأصحاب المصانع: السجن 15 عامًا وغرامة 10 ملايين ريال بهذه الحالة (فيديو)
إغلاق حديقة الحيوان بالرياض.. الحياة الفطرية يكشف السبب
الهيئة العامة للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس لعام 2022
أعلاها 45.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم بمختلف مناطق المملكة
حساب المواطن يوضح: هذه حالات منع صرف الدعم بسبب العوائد الإيجارية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حساب المواطن يوضح: هذه حالات منع صرف الدعم بسبب العوائد الإيجارية

حساب المواطن يوضح: هذه حالات منع صرف الدعم بسبب العوائد الإيجارية

حساب المواطن يوضح: هذه حالات منع صرف الدعم بسبب العوائد الإيجارية
١٠:١٣:٢٣ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، عدة توضيحات مهمة حول أسباب حدوث مشكلات في صرف الدعم لمن لديهم عوائد أو عقود إيجارية.

عقد إيجار باسمي

وكان الاستفسار الأول من شخص يقول إن لديه عقد إيجار باسمه والطرف الثاني المؤجر هو والده، ويسأل: هل يمنع ذلك جميع الأطراف من الصرف؟

وأجاب حساب المواطن عليه بأنه “في حال كنت فردًا مستقلاً ولديك مسكن منفصل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع -عسكري  – حكومي – خاص).

الشقة المؤجرة والدعم

وورد سؤال آخر يقول: “لدي شقة مؤجرة.. فما مصير صرف الدعم الخاص بي؟”

ورد حساب المواطن عليه بأنه “في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها من خلال (الإفصاح عن الدخل) ويتم اختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية )”.

إثبات عدم تملك عقار مؤجر

كما ورد سؤال حول كيفية الحصول على إثبات عدم تملك عقار مؤجر للاعتراض؟

وكانت إجابة “حساب المواطن” بأنه “يلزمك تحديث بياناتك في منصة إيجار، ومن ثم يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية ،أسباب عدم أهلية العائل – تقديم اعتراض وارفاق مايثبت عدم تملكك لعقار مؤجر من “منصة إيجار) في مدة اقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

والأحد الماضي، أودع برنامج حساب المواطن 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

اقرأ أيضًا:

توضيحات مهمة من حساب المواطن حول الصرف لهذه الفئات.. تعرف عليها

الكلمات الدلالية:
أسباب عدم صرف الدعم العقود الإيجارية حساب المواطن دعم حساب المواطن شقة مؤجرة صرف الدعم عقد إيجار

مواد ذات صلة

المزيد
للإضرار بأمن المملكة.. المتهم الأول بخلية التجسس سافر لطهران والتقى «خامنئي»

للإضرار بأمن المملكة.. المتهم الأول بخلية التجسس سافر لطهران والتقى «خامنئي»

٠٩:٤٥ ص، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠١٦
تطور جديد على الساحة الأوروبية.. قرار من «البنتاجون» بشأن نقل أسحلة متطورة

تطور جديد على الساحة الأوروبية.. قرار من «البنتاجون» بشأن نقل أسحلة متطورة

٠٢:١٧ ص، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠٢٢
فضائح جنسية تهز وزارة الداخلية الصهيونية

فضائح جنسية تهز وزارة الداخلية الصهيونية

٠٢:٤٢ ص، الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠١٥
نيويورك تايمز: إيران انتهكت الاتفاق النووي

نيويورك تايمز: إيران انتهكت الاتفاق النووي

٠٥:١٥ م، الأثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *