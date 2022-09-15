بالتفاصيل.. هذا ما حدث للرئيس الأوكراني ومرافقيه أثناء تواجده في كييف

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، أنه تعرض صباح اليوم، لحادث مروري في كييف لكنه لم يصب بأذى.

زيلينسكي خضع لفحص طبي شامل

وأوضح في بيان رسمي، أن زيلينسكي خضع لفحص طبي ولم يتم العثور على إصابات خطيرة، وأن المرافقين الطبيين لزيلينسكي قاموا بإسعاف سائق السيارة.

السلطات تحقق في ملابسات الحادث

فيما نشر مكتب زيلينسكي خطابه اليومي بعد دقائق من إعلان تعرض الرئيس لحادث سيارة في كييف، مؤكدًا أن السلطات تحقق في ملابسات الحادث الذي تعرض له رئيس الدولة والوفد المرافق له.

في الوقت نفسه، أكد وزير خارجية أوكرانيا، أن الهجوم الصاروخي الروسي على محطة مياه جنوب البلاد جريمة حرب، يجب تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.

انسحاب مفاجئ للقوات الروسية

وكشفت الاستخبارات البريطانية، أن القوات الروسية انسحبت بشكل كبير من المنطقة الغربية لنهر اوسكيل، مؤكدة أن القوات الأوكرانية تعزز سيطرتها على مناطق محررة حديثًا في خاركيف.

خاركيف تم تحريرها بالكامل

وأكد الرئيس فلوديمير زيلينسكي، أنه عاد اليوم من خاركيف التي تم تحريرها بالكامل تقريبًا، مؤكدًا أن الهجوم الصاروخي الروسي على البنية التحتية بمدينة كريفي ريه جريمة حرب وعمل إرهابي.

وثيقة الضمانات الأمنية مهمة لحماية أوروبا بأكملها

وقال مستشار وزير الدفاع الأوكراني: إن العمليات العسكرية الأخيرة انتصار واضح لبلاده وانتكاسة كبيرة لروسيا، مشيرًا إلى أن وثيقة الضمانات الأمنية مهمة لحماية أوروبا بأكملها.

ونقلت “نوفوستي” عن المتحدث باسم الكرملين أن مشروع الضمانات الأمنية في كييف يؤكد الحاجة الماسة للعمليات الخاصة بأوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه سفير روسيا لدى واشنطن، أن إمداد كييف بصواريخ أمريكية مداها 300 كم سيعني الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

اقرأ أيضًا:

انسحاب روسي مفاجئ من هذه المناطق الأوكرانية.. ماذا يجري؟

بعد محاولة اغتيال بوتين.. «زيلينسكي» يتعرض لهذا الحادث في كييف