الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«التجارة» تعلن عن 58 وظيفة شاغرة في هذه التخصصات.. شروط ورابط التقديم
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«التجارة» تعلن عن 58 وظيفة شاغرة في هذه التخصصات.. شروط ورابط التقديم

«التجارة» تعلن عن 58 وظيفة شاغرة في هذه التخصصات.. شروط ورابط التقديم

«التجارة» تعلن عن 58 وظيفة شاغرة في هذه التخصصات.. شروط ورابط التقديم
٠٩:٤٢:٣٩ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة التجارة، عن توفر وظائف شاغرة لديها في العديد من التخصصات، داعية الخريجين الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة.

ووفق موقع الوزارة، فقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 58 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، وفق التفاصيل التالية:

أولاً: مواعيد التقديم في وظائف وزارة التجارة

يبدأ التقديم الساعة 12:00 ص يوم الثلاثاء الموافق 1444-2-24 وينتهي الساعة 12:00 م يوم السبت الموافق 1444-2-28 وذلك عبر منظومة التوظيف “جدارة +”.

ثانياً: آلية ورابط التقديم في وظائف ووزارة التجارة

-الدخول على منظومة التوظيف “جدارة + ” (https://masar.gov.sa)

-التأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

-تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

-يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ثالثاً: الفئات المستهدفة والشروط والضوابط العامة

-خريجي الدرجات العلمية لعام 2018م فما أعلى للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية.

-سيتم ترشيح الأعلى معدل وذلك للمعدلات (50 %)​ فما أعلى وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث بالتخرج.

-سيتم ترشيح الأعلى نقاط المكتسبة من المقابلة الشخصية وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث بالتخرج.

-الوظائف المعلن عنها يتطلب اختبار القدرة المعرفية.

-يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

-جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

-ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

-الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

رابعًا: التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة التجارة

-هناك 58 وظيفة شاغرة لدى الوزارة في 26 تخصصًا بينها، محاسب، مهندس مدني، مطور برامج، باحث تجاري، مهندس معماري، باحث تطوير إداري، مراجع، وغيرها.

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