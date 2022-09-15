انسحاب روسي مفاجئ من هذه المناطق الأوكرانية.. ماذا يجري؟

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الاستخبارات البريطانية، أن القوات الروسية انسحبت بشكل كبير من المنطقة الغربية لنهر اوسكيل.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية تعزز سيطرتها على مناطق محررة حديثًا في خاركيف.

خاركيف تم تحريرها بالكامل

وأكد الرئيس فلوديمير زيلينسكي، أنه عاد اليوم من خاركيف التي تم تحريرها بالكامل تقريبًا، مؤكدًا أن الهجوم الصاروخي الروسي على البنية التحتية بمدينة كريفي جريمة حرب وعمل إرهابي.

وثيقة الضمانات الأمنية مهمة لحماية أوروبا بأكملها

وقال مستشار وزير الدفاع الأوكراني: إن العمليات العسكرية الأخيرة انتصار واضح لبلاده وانتكاسة كبيرة لروسيا، مشيرًا إلى أن وثيقة الضمانات الأمنية مهمة لحماية أوروبا بأكملها.

ونقلت “نوفوستي” عن المتحدث باسم الكرملين أن مشروع الضمانات الأمنية في كييف يؤكد الحاجة الماسة للعمليات الخاصة بأوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه سفير روسيا لدى واشنطن، أن إمداد كييف بصواريخ أمريكية مداها 300 كم سيعني الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.