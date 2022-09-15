«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات.. رابط التقديم
تواصل – وكالات:
أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات.
وأضافت الشركة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات والمتطلبات الوظيفية:
1- اختصاصي مالي
درجة البكالوريوس في المالية.
خبرة عامان
2- أخصائي سكادا (SCADA system)
بكالوريوس / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.
خبرة 5 سنوات
3- مندوب تحصيل
درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
خبرة 1-3 سنوات خبرة.
4- أخصائي تخطيط عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
خبرة 5 سنوات
5- منسق محاسبة
دبلوم محاسبة.
خبرة 1-3 سنوات.
6- محاسب
بكالوريوس / بكالوريوس في المحاسبة / المالية.
خبرة 4 سنوات.
7- أخصائي خدمات عامة
بكالوريوس / بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
خبرة 3 سنوات
8- مدير الخدمات المشتركة
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
خبرة 8 سنوات
9- اختصاصي تكنولوجيا المعلومات
بكالوريوس / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.
خبرة 5 سنوات من الخبرة.
10- مندوب تحصيل
درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
خبرة 1-3 سنوات.
11- مدير مالي
درجة البكالوريوس في المالية.
خبرة عامان
12- أخصائي المشتريات
بكالوريوس / بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
خبرة 5 سنوات.
رابط التقديم: (اضغط هنا)
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