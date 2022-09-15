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«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات.. رابط التقديم

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«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات.. رابط التقديم

«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات.. رابط التقديم

«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات.. رابط التقديم
١٠:٠٣:٥٣ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات.

وأضافت الشركة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات والمتطلبات الوظيفية:

1- اختصاصي مالي

درجة البكالوريوس في المالية.

خبرة عامان

2- أخصائي سكادا (SCADA system)

بكالوريوس / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

خبرة 5 سنوات

3- مندوب تحصيل

درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة 1-3 سنوات خبرة.

4- أخصائي تخطيط عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة 5  سنوات

5- منسق محاسبة

دبلوم محاسبة.

خبرة 1-3 سنوات.

6- محاسب

بكالوريوس / بكالوريوس في المحاسبة / المالية.

خبرة 4 سنوات.

7- أخصائي خدمات عامة

بكالوريوس / بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة 3 سنوات

8- مدير الخدمات المشتركة

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة 8 سنوات

9- اختصاصي تكنولوجيا المعلومات

بكالوريوس / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

خبرة 5 سنوات من الخبرة.

10- مندوب تحصيل

درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة 1-3 سنوات.

11- مدير مالي

درجة البكالوريوس في المالية.

خبرة عامان

12- أخصائي المشتريات

بكالوريوس / بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة 5 سنوات.

رابط التقديم: (اضغط هنا)

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