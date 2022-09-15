منها تنظيم دوام الموظفين.. 8 طرق لإنهاء الاختناقات المرورية في جدة خلال 10 أيام

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كشفت مصادر مطلعة، أن مرور جدة يقود جملة من المبادرات الرامية لامتصاص ازدحام محاور المحافظة الرئيسة، خاصة في أوقات الذروة.

8 طرق لامتصاص الازدحام المروري

وأوضحت المصادر – حسب صحيفة “البلاد” – أن الاجتماعات المكثفة التي شاركت فيها العديد من الإدارات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لإيجاد الحلول في مدينة تعتبر من كبريات مدن العالم، أثمرت عن وجود عدة طرق لامتصاص الازدحام المروري من الشوارع، ومنها:

1 – إعداد خطط لتنظيم مواعيد الحضور والانصراف بالجهات ذات الكثافة من حيث أعداد الموظفين، بحيث تتفاوت مواعيد المباشرة والمغادرة بما يخفف حركة السير.

2- فتح محاور وطرق جديدة.

3- إعادة تنظيم دخول الشاحنات وخروجها.

4 – إقرار الدراسة عن بعد بشكل جزئي بالجامعات.

5- تحديد مسارات خاصة بذلك وتسهيل حركة سير المركبات.

6 – إسهامات الطرق الحديثة في تسهيل حركة المركبات بالرغم من الحاجة الماسة للتعاون من قبل الجميع، خاصة فيما يتعلق بالخروج في توقيت موحد.

7 – العمل على إعادة تنظيم مرور الشاحنات في الطرق.

8 – مشروع المترو – المزمع الشروع في تنفيذه – سيعمل على امتصاص الازدحام المروري.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة مرور جدة تعمل الآن بالطاقة القصوى في أعقاب بدء العام الدراسي مؤخرًا، وفقًا لخطط موسمية، خاصة أن وسائل النقل بالمدينة قائمة على السيارات فقط.

وأكدت أن الأيام العشر القادمة ستشهد سلاسة في الحركة المرورية بالمدينة المليونية رغم أن أغلب السيارات التي تجوب الشوارع لا تحمل سوى سائقيها فقط في ظل غياب:

1 – ثقافة الانتقال الجماعي لزملاء العمل.

2 – ضآلة أعداد حافلات النقل الجماعي التي لا تحظى بالإقبال.

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