حجم سوق الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 15 تريليون دولار في 2030

تواصل – وكالات:

كشف متحدثون بأعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي قدر بحوالي 65 مليار دولار في 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 تريليون دولار بحلول عام 2030م.

جاء ذلك خلال جلسة “الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من شركات ناشئة إلى شركات تعاونية” التي عقدت أمس الأربعاء، ضمن أعمال القمة التي تختتم اليوم الخميس.

وأشار المتحدثون إلى أهمية استثمار الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات في شركات التقنيات والذكاء الاصطناعي، وما يضيفه من فائدة على المستوى الاقتصادي.

فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وأول أمس الثلاثاء، انطلقت في الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، بمشاركة 90 دولة وحضور 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم.

المشاركون في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وتعد القمة فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من تجمّع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم تحت سقف واحد في مدينة الرياض، وذلك للاستماع لرؤاهم وطرحهم خلال مشاركاتهم في أكثر من 100 جلسة عمل وحلقات النقاش والورش المصاحبة، والاطلاع على أكثر من 40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التي سيتم استعراضها خلال القمة من جهات ابتكارية محلية وعالمية.

وتناقش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي جملة من الموضوعات التي تبين انعكاسات الذكاء الاصطناعي على أهم القطاعات مثل: المدن الذكية، تنمية القدرات البشرية، الرعاية الصحية، المواصلات، الطاقة، الثقافة والتراث، البيئة، الحراك الاقتصادي وذلك بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. التويجري: سنجعل المملكة من أفضل 10 دول بالعالم في الذكاء الاصطناعي