خبير طقس يتوقع: انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تنخفض – بمشيئة الله- درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف في الحرارة على معظم أنحاء المملكة والخليج.

الانخفاض يتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية

وأضاف أن الانخفاض المصحوب برياح مثيرة للأتربة والغبار، يتراوح من”2″ إلى “4”درجات مئوية، ابتداءً من غد الخميس على المنطقة الشمالية والكويت، ومن يوم الجمعة على المنطقة الغربية ثم الوسطى فالشرقية ثم باقي المناطق في المملكة ودول الخليج العربي.

على الأسر تخفيض مؤشر التكييف خاصة بالليل

كما توقع أن تتلطف الحرارة قليلاً عن الأيام الماضية، ناصحًا الأسر بتخفيض مؤشر التكييف خاصة ليلاً على معظم مدن المملكة والخليج، خوفًا من أمراض الرشح والأنفلونزا، وأن هذا ينطبق هذا على المساجد، خاصة وأن الجميع يمر بموسم “الصفري”.

أمطار من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات

وأشار إلى أنه من المتوقع، أن تتساقط اليوم أمطار من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية وسلطنة عُمان واليمن.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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