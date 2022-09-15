الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«التجارة» تعلن عن 58 وظيفة شاغرة في هذه التخصصات.. شروط ورابط التقديم
منها تنظيم دوام الموظفين.. 8 طرق لإنهاء الاختناقات المرورية في جدة خلال 10 أيام
حجم سوق الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 15 تريليون دولار في 2030
انسحاب روسي مفاجئ من هذه المناطق الأوكرانية.. ماذا يجري؟
خبير طقس يتوقع: انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة
اعتبارًا من 1 أكتوبر.. تغطية جراحات السمنة بالتأمين الصحي بهذه الضوابط

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قرار مهم من «التعليم» بخصوص آلية تقويم المواد الدراسية ونسبة النجاح

قرار مهم من «التعليم» بخصوص آلية تقويم المواد الدراسية ونسبة النجاح

قرار مهم من «التعليم» بخصوص آلية تقويم المواد الدراسية ونسبة النجاح
٠٨:٣٢:٠٨ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة التعليم، أنه يشترط الحصول على 20% للنجاح في المواد الدراسية ذات الشقين العملي أو التحريري والشفهي بالمراحل الدراسية الثلاث خلال العام الدراسي الحالي.

واشترطت المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب لهذا العام للنجاح في المواد ذات الجانبين الحصول على 20% كنسبة شرْطية في الجانب المحدد حسب طبيعة المادة، وفق ما نقلته صحيفة “عكاظ”.

ووفق المذكرة، يتم احتساب النسبة الشرطية للمواد ذات الجانبين على النحو التالي: في مادة اللغة الإنجليزية لصفوف المرحلة الابتدائية (الرابع والخامس والسادس) 20% للاختبار التحريري، والأمر نفسه بخصوص المادة ذاتها للمرحلة المتوسطة.

المهارات الرقمية

وبالنسبة لمادة المهارات الرقمية تكون النسبة 20% من مجموع الاختبارين العملي والتحريري، بحسب المصدر ذاته.

وفي المرحلة الثانوية لنظام المقررات في مادة اللغة الإنجليزية يشترط الحصول على 20% في الاختبار التحريري وفي مواد العلوم الطبيعية والحاسب الآلي والبحث ومصادر المعلومات الحصول على 20% من مجموع الاختبارين العملي والتحريري.

وبخصوص المرحلة الثانوية لنظام المسارات في مادة اللغة الإنجليزية يشترط الحصول على 20% في الاختبار التحريري، وفي مادتي العلوم الطبيعية والتقنية الرقمية يجب الحصول على 20% من مجموع الاختبارين العملي والتحريري.

اقرأ أيضًا:

بعد اعتماده رسميًا.. كل ما يهمك عن إطار التقويم والتميز المدرسي المحدث

الكلمات الدلالية:
آلية تقويم المواد الدراسية التعليم التقويم النجاح النسبة الشرطية تقويم المواد الدراسية نسبة النجاح

مواد ذات صلة

المزيد
روسي يبيع جائزة «نوبل للسلام» بـ103.5 مليون دولار دعمًا لأطفال أوكرانيا

روسي يبيع جائزة «نوبل للسلام» بـ103.5 مليون دولار دعمًا لأطفال أوكرانيا

٠٧:٣٨ ص، الثلاثاء، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين يبحث مع «ترامب» تطورات الأوضاع بالمنطقة

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين يبحث مع «ترامب» تطورات الأوضاع بالمنطقة

٠٢:٠٣ ص، الأربعاء، ٠٧ يونيو ٢٠١٧
«الخدمة المدنية» رداً على مواطن اتهمها بـ«الواسطة»: أبواب الوزارة مفتوحة

«الخدمة المدنية» رداً على مواطن اتهمها بـ«الواسطة»: أبواب الوزارة مفتوحة

٠١:٠٩ ص، الجمعة، ١٤ أبريل ٢٠١٧
بعد موافقة مجلس الوزراء..  وزير الشؤون البلدية يشرح نظام التسجيل العيني للعقار

بعد موافقة مجلس الوزراء..  وزير الشؤون البلدية يشرح نظام التسجيل العيني للعقار

٠٥:٢٩ ص، الأربعاء، ٢٠ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *