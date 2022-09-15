قرار مهم من «التعليم» بخصوص آلية تقويم المواد الدراسية ونسبة النجاح

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة التعليم، أنه يشترط الحصول على 20% للنجاح في المواد الدراسية ذات الشقين العملي أو التحريري والشفهي بالمراحل الدراسية الثلاث خلال العام الدراسي الحالي.

واشترطت المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب لهذا العام للنجاح في المواد ذات الجانبين الحصول على 20% كنسبة شرْطية في الجانب المحدد حسب طبيعة المادة، وفق ما نقلته صحيفة “عكاظ”.

ووفق المذكرة، يتم احتساب النسبة الشرطية للمواد ذات الجانبين على النحو التالي: في مادة اللغة الإنجليزية لصفوف المرحلة الابتدائية (الرابع والخامس والسادس) 20% للاختبار التحريري، والأمر نفسه بخصوص المادة ذاتها للمرحلة المتوسطة.

المهارات الرقمية

وبالنسبة لمادة المهارات الرقمية تكون النسبة 20% من مجموع الاختبارين العملي والتحريري، بحسب المصدر ذاته.

وفي المرحلة الثانوية لنظام المقررات في مادة اللغة الإنجليزية يشترط الحصول على 20% في الاختبار التحريري وفي مواد العلوم الطبيعية والحاسب الآلي والبحث ومصادر المعلومات الحصول على 20% من مجموع الاختبارين العملي والتحريري.

وبخصوص المرحلة الثانوية لنظام المسارات في مادة اللغة الإنجليزية يشترط الحصول على 20% في الاختبار التحريري، وفي مادتي العلوم الطبيعية والتقنية الرقمية يجب الحصول على 20% من مجموع الاختبارين العملي والتحريري.

اقرأ أيضًا:

بعد اعتماده رسميًا.. كل ما يهمك عن إطار التقويم والتميز المدرسي المحدث