واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على 3 إيرانيين.. ماذا فعلوا؟

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أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم، أنها عرضت 10 ملايين دولار للقبض على ثلاثة قراصنة إنترنت إيرانيين.

وأوضحت أنه تم رصد مكافأة للقبض على القراصنة الإيرانيين تهدف لمنع أي هجوم إلكتروني مقابل فدية.

وأضافت أن القراصنة الإيرانيين الثلاثة جزء من مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أن هجمات القراصنة الإيرانيين المطلوبين للقضاء الأمريكي طالت مئات الكيانات حول العالم.

«رسالة قاسية».. الولايات المتحدة تصعد ضد إيران

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن لديه معلومات سابقة تشير إلى تورط إيران في الوقوف وراء الهجمات السيبرانية على ألبانيا، لافتًا إلى أنه سيتخذ المزيد من الإجراءات ضد طهران على خلفية هذا الهجوم، كما سيحملها مسؤولية أي عملية اختراق أو تسريب لاحقة.

هجوم إيراني إلكتروني جديد على ألبانيا

يأتي هذا بعد أيام فقط من إعلان ألبانيا، تعرضها لهجوم إلكتروني ثان من إيران، بعد أيام من إعلان قطع العلاقات معها وطرد دبلوماسييها، مؤكدة أن أنظمة الحدود تعرضت لهجوم إلكتروني إيراني مماثل للهجوم السابق.

ألبانيا تطرد السفير الإيراني وتقطع علاقتها مع طهران

وقبل أيام، قررت ألبانيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية هجوم سيبراني عليها، وطردت السفير الإيراني وطالبته بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة، بعدما أثبتت التحقيقات أن إيران وراء هجوم سيبراني على مؤسسات وشركات في الدولة، وأن هجوم إيران السيبراني وقع منتصف يوليو الماضي وأضر كثيرًا في البلاد.

المملكة تدين الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها ألبانيا

فيما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للهجمات الإرهابية السيبرانية التي تعرضت لها جمهورية ألبانيا واستهدفت البنية التحتية الرقمية، مؤكدة دعمها وتضامنها مع جمهورية ألبانيا فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها السيبراني.

“الناتو” يتضامن مع ألبانيا بعد تعرضها لهجمات إيرانية

وكان حلف شمال الأطلسي “الناتو” قد أعرب عن تضامنه مع ألبانيا بعد تعرضها لهجمات سيبرانية إيرانية، مشيرًا إلى استعداده للوقوف بجانب ألبانيا ضد ممارسات طهران التي أصبحت تهدد أمن ومصالح كثير من دول العالم.

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«رسالة قاسية».. الولايات المتحدة تصعد ضد إيران عقب هجومها السيبراني على ألبانيا