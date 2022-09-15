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اعتبارًا من 1 أكتوبر.. تغطية جراحات السمنة بالتأمين الصحي بهذه الضوابط

اعتبارًا من 1 أكتوبر.. تغطية جراحات السمنة بالتأمين الصحي بهذه الضوابط

اعتبارًا من 1 أكتوبر.. تغطية جراحات السمنة بالتأمين الصحي بهذه الضوابط
٠٨:٣٣:٢١ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قال المدير التنفيذي للتمكين والإشراف المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي، الدكتور ناصر الجهني، إنه سيتم البدء في تطبيق المعايير الجديدة لتغطية جراحات السمنة بالتأمين الصحي اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.

وأضاف في حديثه لصحيفة “عكاظ”، أن تغطية جراحات السمنة بالتأمين الصحي، ستشمل وفق المعايير الجديدة، مستفيدي التأمين الصحي الخاص بأصحاب الوثائق الجديدة والمجددة من هذا التاريخ وما بعده، وفق ما تتضمنه حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة.

ضوابط تغطية جراحات السمنة

وتتضمن الضوابط الجديدة أيضًا، وفق المتحدث، أحقية التغطية التأمينية لإجراءات وعمليات السمنة في حال تجاوز كتلة الجسم 40 وأعلى دون مضاعفات، أو كتلة الجسم 35 وأعلى في حال وجود أمراض مزمنة مصاحبة.

وأكد الجهني أن التغطية التأمينية تشمل جميع الفئات العمرية؛ وذلك حسب ما تنص عليه أفضل الممارسات الإكلينيكية.

وتابع أن عمليات السمنة تُجرى استنادًا على المعايير الأهلية المعتمدة على أفضل البراهين والأدلة الإكلينيكية الدولية، والدليل السعودي الإرشادي لجراحة السمنة والأيض.

وقال الجهني إن التغطية التأمينية لعمليات السمنة تهدف إلى وضع خيارات أكثر وأنسب لمستفيدي الضمان الصحي في مساعي المجلس للتقليل من معدلات السمنة.

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