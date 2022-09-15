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استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال غرب جنين
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استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال غرب جنين

استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال غرب جنين

استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال غرب جنين
٠٧:٥٢:٠٢ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن استشهاد فتى وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين.

استشهاد فتى وإصابة اثنين آخرين

وأوضح مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، وسام بكر، استشهاد فتى وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال في قرية كفر دان، غرب جنين.

وأكد أن الفتى عدي طراد هشام صلاح “17 عامًا”، استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس، خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر دان.

وحسب وكالة “وفا”، فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، القرية فجرًا، وداهمت منازل ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا أمس قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، وأخضعت ذوي الشهيدين لتحقيق ميداني، كما اعتقلت الشاب عامر طه عابد، وهو ابن عم الشهيد أحمد عابد.

مواجهات عنيفة بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال

وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت وابلاً من الأعيرة النارية باتجاههم، ما أدى  إلى استشهاد الفتى صلاح وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وزارة الخارجية تدين ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين

ودانت وزارة الخارجية في بيان، ممارسات الاحتلال اليومية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تلك الحرب اليومية المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم تهدف إلى تدمير أية وسائل أو مقومات أو إمكانيات تعزز من صمود الفلسطيني وتمسكه بأرضه.

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الكلمات الدلالية:
استشهاد فلسطيني حاجز الجلمة فلسطين قوات الاحتلال مخيم جنين

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