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خدمة اليوم.. 6 خطوات لإلغاء بطاقة تشغيل نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة
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خدمة اليوم.. 6 خطوات لإلغاء بطاقة تشغيل نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة

خدمة اليوم.. 6 خطوات لإلغاء بطاقة تشغيل نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة

خدمة اليوم.. 6 خطوات لإلغاء بطاقة تشغيل نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة
٠٧:٣٨:٠٥ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إلغاء بطاقة تشغيل نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة، حيث أوضحت الهيئة العامة للنقل أن الخدمة تقدم للمنشآت لإلغاء بطاقة تشغيل نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة والصادرة للمركبة، من خلال هذه الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول إلى بوابة النقل البري.

2 – من الصفحة الرئيسة اختر بطاقات التشغيل.

3 – عرض بطاقات التشغيل.

4 – اضغط على أيقونة “إلغاء”.

5 – اضغط على “نعم” لإلغاء بطاقة التشغيل.

6 – يحول النظام حالة بطاقة التشغيل إلى “ملغى”.

* المتطلبات:

1 – وجود بطاقة تشغيل نشطة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم ” +966118261111 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الهيئة العامة للنقل بطاقة تشغيل خدمة اليوم خطوات إلغاء نقل المعتمرين

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