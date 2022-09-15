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تحذير لمرضى السكري: احذروا هذين النوعين من اللحوم

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تحذير لمرضى السكري: احذروا هذين النوعين من اللحوم

تحذير لمرضى السكري: احذروا هذين النوعين من اللحوم

تحذير لمرضى السكري: احذروا هذين النوعين من اللحوم
٠٧:١٩:٢٣ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة نشرتها دورية “ScienceDaily” أن “تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء والدواجن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بشكل كبير”.

وقالت الدراسة إنه من الأفضل تجنب هذين النوعين من اللحوم لأنهما قد يتداخلان مع الآليات الجينية للجسم، ما يعرض الجسم للإصابة بالأمراض، وفق ما نقله موقع فضائية “روسيا اليوم”.

حديد الهيم

ووجد الباحثون هذه العلاقة عندما حاولوا تقييم العلاقة بين محتوى الحديد الغذائي من جميع اللحوم وخطر الإصابة بمرض السكري.

وتوصل الباحثون إلى أن الخطر كان يُعزا إلى محتوى “حديد” الهيم الموجود في اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ وجد الباحثون أنه من المثير للاهتمام أن تناول كميات كبيرة من حديد الهيم يرتبط أيضا بزيادة خطر الإصابة بسرطانات متعددة أيضا، بما في ذلك سرطان القولون وسرطان البنكرياس وسرطان الرئة.

وأشاروا إلى أن حديد الهيم الموجود في اللحوم يغير العديد من الآليات الجزيئية والوراثية التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

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الكلمات الدلالية:
السكري اللحوم اللحوم الحمراء لحوم الدواجن مرضى السكري

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