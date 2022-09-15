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“الأرصاد” يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
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“الأرصاد” يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
٠٧:٢٢:٥٥ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كيلو متر في الساعة، تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط.

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فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 32 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الباحة المدينة تبوك حالة الطقس رياح وأتربة سحب رعدية

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