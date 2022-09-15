اختبار يستطيع الكشف عن 50 نوعا من السرطان

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اختبار هو الأول من نوعه، يستطيع الكشف عن إشارات السرطان الشائعة التي تشير إلى 50 نوعا من السرطان، والتقوع بمصدر الإشارة في الجسم.

وتنشأ بعض الأنماط المختلفة من الحمض النووي غير الورمي، وهو ما يمكّن الاختبارات الجديدة من التقاطها، والكشف عن السرطان قبل تطوره.

الاختبار الجديد، الذي أُعلن عنه مؤخرا في مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام في فرنسا، يحمل خصوصية في أنه «يساعد في الكشف عن عوامل للخطر لدى أشخاص لم يتطور لديهم المرض بعد».

يقول الباحثون حول نتائج اختبارهم الفذ: إن “كشفا عن إشارة سرطانية في 1.4 في المائة من 6621 شخصا تبلغ أعمارهم 50 عاما وأكثر ممن لم يُعرف أنهم مصابون بالسرطان، وأُكدت الإصابة بالسرطان لاحقاً في 38 % من أولئك الذين كانت نتيجة اختبارهم إيجابية”.