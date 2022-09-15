الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اختبار يستطيع الكشف عن 50 نوعا من السرطان
تكريم الفائزين أسبوعيا.. إمام مسجد بدولة عربية يدشن مباردة صلاة الفجر للأطفال
توقعات الأرصاد.. أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة على 4 مناطق
أول حادثة منذ 80 عامًا.. «كنغر» يقتل صاحبه ويمنع المسعفين من الاقتراب
أمطار رعدية على 5 محافظات بمكة حتى السابعة مساء
بالصور.. فريق الصقور يبهر زوار معرض سانيكول في بلجيكا

الرئيسية

 /

صحة

 /

اختبار يستطيع الكشف عن 50 نوعا من السرطان

اختبار يستطيع الكشف عن 50 نوعا من السرطان

اختبار يستطيع الكشف عن 50 نوعا من السرطان
٠٣:٠٣:٣٦ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

اختبار هو الأول من نوعه، يستطيع الكشف عن إشارات السرطان الشائعة التي تشير إلى 50 نوعا من السرطان، والتقوع بمصدر الإشارة في الجسم.

وتنشأ بعض الأنماط المختلفة من الحمض النووي غير الورمي، وهو ما يمكّن الاختبارات الجديدة من التقاطها، والكشف عن السرطان قبل تطوره.

الاختبار الجديد، الذي أُعلن عنه مؤخرا في مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام في فرنسا، يحمل خصوصية في أنه «يساعد في الكشف عن عوامل للخطر لدى أشخاص لم يتطور لديهم المرض بعد».

يقول الباحثون حول نتائج اختبارهم الفذ: إن “كشفا عن إشارة سرطانية في 1.4 في المائة من 6621 شخصا تبلغ أعمارهم 50 عاما وأكثر ممن لم يُعرف أنهم مصابون بالسرطان، وأُكدت الإصابة بالسرطان لاحقاً في 38 % من أولئك الذين كانت نتيجة اختبارهم إيجابية”.

الكلمات الدلالية:
أنواع السرطان أورام سرطانية إشارة سرطانية اختبار جديد الحمض النووي

مواد ذات صلة

المزيد
هل ضعف النظر يسبب الدوخة والدوران؟ استشاري يجيب

هل ضعف النظر يسبب الدوخة والدوران؟ استشاري يجيب

٠٢:٠٧ ص، الثلاثاء، ١١ يناير ٢٠٢٢
دراسة: الأطفال الخدج أقل نجاحاً في حياتهم عند البلوغ

دراسة: الأطفال الخدج أقل نجاحاً في حياتهم عند البلوغ

٠٨:٠٠ ص، الأحد، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٥
دراسة حديثة تكشف خطراً قاتلاً في كل مطبخ.. حذر أسرتك منه

دراسة حديثة تكشف خطراً قاتلاً في كل مطبخ.. حذر أسرتك منه

٠٣:١٢ م، الجمعة، ٠٩ فبراير ٢٠١٨
بدون أدوية.. بهذه الوسائل يمكن التغلب على ارتفاع ضغط الدم

بدون أدوية.. بهذه الوسائل يمكن التغلب على ارتفاع ضغط الدم

٠٤:٤٤ م، الأثنين، ٠٤ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *