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تكريم الفائزين أسبوعيا.. إمام مسجد بدولة عربية يدشن مباردة صلاة الفجر للأطفال
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تكريم الفائزين أسبوعيا.. إمام مسجد بدولة عربية يدشن مباردة صلاة الفجر للأطفال

تكريم الفائزين أسبوعيا.. إمام مسجد بدولة عربية يدشن مباردة صلاة الفجر للأطفال

تكريم الفائزين أسبوعيا.. إمام مسجد بدولة عربية يدشن مباردة صلاة الفجر للأطفال
٠٣:٠٠:٢٦ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

دشن إمام مسجد في مصر مبادرة “الاستيقاظ لصلاة الفجر للأطفال”، وسط استجابة كبيرة من أطفال قرية كفر سالم النحال بمحافظة الغربية.

المباردة الطيبة بدأت بعدد 14 طفلا، ووصلت بعد 5 أسابيع إلى 200 طفل وطفلة، يصلون الفجر يوميا، ويتم تكريمهم آخر الأسبوع بجوائز قيمة للمواظبين.

ويقدم المسجد جوائز أسبوعية للأطفال الذين يواظبون على الصلاة، خصوصا صلاة الجماعة وصلاة الفجر في المسجد؛ وذلك من خلال التبرعات، وقد تم تحديد مبلغ 500 جنيه للفائز الأول، و500 جنيه أخرى للفائزة الأولى.

الكلمات الدلالية:
إمام مسجد تكريم الفائزين صلاة الفجر مبادرة الاستقياظ للصلاة

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