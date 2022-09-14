أمطار رعدية على 5 محافظات بمكة حتى السابعة مساء

تواصل ـ فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد – اليوم – من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والليث، والطائف، وميسان، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة مساءً وتستمر – بمشيئة الله – حتى السابعة مساء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

كما توقع المركز أن تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.