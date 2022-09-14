يؤجج الصراع مع الصين.. قرار جديد من الإدارة الأمريكية بشأن تايوان

تواصل – فريق التحرير:

إجراء جديد من الإدارة الأمريكية، يتوقع مراقبون أن يساهم في تأجيج الصراع مع الصين، في ظل حالة التوتر التي تخيم على العلاقات بين واشنطن وبكين بسبب تايوان.

وفي التفاصيل، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون أمس الأربعاء لتعزيز العلاقات مع تايوان ومنحها المزيد من العتاد العسكري.

ورغم موافقة مجلس الشيوخ، إلا أن التشريع النهائي سيحتاج إلى التعامل مع مخاوف البيت الأبيض كي يتحول إلى قانون، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومن المتوقع، أن يمنح مشروع القانون الأمريكي، إذا تمت المصادقة عليه، 5ر4 مليار دولار لتايبيه مخصصة للدفاع على مدى أربع سنوات، وسيدعو الولايات المتحدة إلى “المشاركة مع” حكومتها المنتخبة ديمقراطيا باعتبارها “الممثل الشرعي لشعب تايوان”، ويؤكد على سلطة الرئيس في فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين والمؤسسات المالية المشاركة في إجراءات ضد الجزيرة.

مشروع القرار وافق عليه 17 عضوا بلجنة العلاقات الخارجية مقابل رفض 5 أعضاء، لتتم إحالته إلى المجلس بأكمله للبت فيه.