بالصور.. فريق الصقور يبهر زوار معرض سانيكول في بلجيكا

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أبهر فريق الصقور السعودي زوار معرض سانيكول؛ بسبب عروضه الجوية المتنوعة خلال مشاركته بمعرض “سانيكول” الجوي للطيران في دولة بلجيكا.

وشارك فريق الصقور السعودي منذ تأسيسه في معظم مناطق المملكة، سواء في الاحتفالات الرسمية أو المهرجانات السياحية، وانطلق الفريق من المشاركات المحلية للإقليمية إلى أن وصل للعالمية.

كما حقق الفريق رقما قياسيا من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، نظير رسم أكبر شعار بدخان الطائرات لشعار المملكة السيفين والنخلة.

كذلك كانت مشاركات الفريق على المستوى الأوروبي؛ حيث شارك الفريق في عروض بكل من المملكة المتحدة وبلجيكا والنمسا واليونان وإيطاليا، وبولندا والمجر ومالطا.