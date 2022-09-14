«الموارد البشرية»: قبول الإجازات المرضية من خارج المملكة عبر «صحة»

تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها اعتمدت العمل على منصة «صحة»، لقبول الإجازات المرضية من خارج المملكة.

وكشفت الوزارة أنه تم الانتهاء من تطوير المنصة بالتعاون مع وزارة الصحة، بحيث يتم من خلالها التعامل مع تقارير الإجازات المرضية الصادرة من خارج المملكة؛ حسب صحيفة “عكاظ”.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على الموظف الحاصل على تقرير إجازة مرضية صادرة من جهة صحية خارج المملكة، أن يقوم أولاً بتصديقها من ممثليات المملكة في الخارج، ثم إرسالها إلى جهة عمله ورقياً أو إلكترونيا.

ووفقا للإجراءات؛ تقوم الجهة بإدخال تقرير الإجازة المرضية في منصة «صحة»، ومن ثم تستكمل الإجراءات الآلية المتبعة بإحالتها إلى الهيئة الطبية العامة، ليتم النظر في مدى اعتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراء، وإبلاغ الموظف بعد ذلك.