الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
حادث تصادم مروع على كورنيش الدمام (فيديو)
شاهد.. تهور وسرعة جنونية وتعريض حياة الآخرين للخطر على أحد الطرق
إلغاء لقاءاته مع الحرس الثوري.. تدهور الحالة الصحية لـ «خامنئي»
تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس
للباحثين عن وظائف.. هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تعلن حاجتها لموظفين
روسيا تضع 30 بريطانيًا على قائمة العقوبات وتكشف السبب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حادث تصادم مروع على كورنيش الدمام (فيديو)

حادث تصادم مروع على كورنيش الدمام (فيديو)

حادث تصادم مروع على كورنيش الدمام (فيديو)
٠١:٤٩:٠٥ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق وقوع حادث تصادم مروع على طريق كورنيش الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووثق المقطع، تهور قائد مركبة، وقيادته بسرعة كبيرة، وأثناء انحراف مركبة أمامه بأحد المنحنيات لم يتمكن من السيطرة على مركبته، فاصطدم بها.

وتسبب التصادم في انحراف إحدى المركبات وعبورها للجهة المقابلة من الطريق بسبب قوة التصادم، ولحسن حظ سائقها لم يصطدم بأي سيارة في الجهة المقابلة.

ويؤكد خبراء قيادة السيارات على أهمية الالتزام والاعتدال في القيادة، وعدم تجاوز السرعات المقررة، أو تجاوز المسارات حفاظ على الأرواح.

الكلمات الدلالية:
الدمم المرور تصادم حادث تصادم كورنيش الدمام

مواد ذات صلة

المزيد
الخثلان: «داعش» منحرف في فهم الإسلام وضرره خطير على الأمة

الخثلان: «داعش» منحرف في فهم الإسلام وضرره خطير على الأمة

٠٤:٢٥ م، الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠١٥
مصادر: اختزال 11 إدارة تعليمية في الموارد البشرية

مصادر: اختزال 11 إدارة تعليمية في الموارد البشرية

٠٩:٢٠ ص، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦
فيديو متداول.. مواطن يمنع كارثة ويبعد سيارة مشتعلة عن محطة وقود بالزلفي

فيديو متداول.. مواطن يمنع كارثة ويبعد سيارة مشتعلة عن محطة وقود بالزلفي

٠٩:٤٠ م، السبت، ٢٠ أغسطس ٢٠١٦
“العامة للحبوب” تصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي

“العامة للحبوب” تصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي

٠٢:٣٤ م، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *