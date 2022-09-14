حادث تصادم مروع على كورنيش الدمام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق وقوع حادث تصادم مروع على طريق كورنيش الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووثق المقطع، تهور قائد مركبة، وقيادته بسرعة كبيرة، وأثناء انحراف مركبة أمامه بأحد المنحنيات لم يتمكن من السيطرة على مركبته، فاصطدم بها.

وتسبب التصادم في انحراف إحدى المركبات وعبورها للجهة المقابلة من الطريق بسبب قوة التصادم، ولحسن حظ سائقها لم يصطدم بأي سيارة في الجهة المقابلة.

ويؤكد خبراء قيادة السيارات على أهمية الالتزام والاعتدال في القيادة، وعدم تجاوز السرعات المقررة، أو تجاوز المسارات حفاظ على الأرواح.