تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 19 صفر 1444 هجرية، الموافق 15 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:06 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:09 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 19 صفر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:52
المدينة – 4:50
الرياض – 4:22
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:16
المدينة – 12:17
الرياض – 11:49
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:42
المدينة – 3:45
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:24
المدينة – 6:26
الرياض – 5:58
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:54
المدينة – 7:56
الرياض – 7:28