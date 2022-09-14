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للباحثين عن وظائف.. هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تعلن حاجتها لموظفين

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للباحثين عن وظائف.. هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تعلن حاجتها لموظفين

للباحثين عن وظائف.. هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تعلن حاجتها لموظفين

للباحثين عن وظائف.. هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تعلن حاجتها لموظفين
٠١:١٢:٥٣ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

خبير أعلى التخطيط الإستراتيجي.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في نظم المعلومات أو التقنية أو الاقتصاد إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة

خبير أعلى (8 سنوات).

المسؤوليات:

يقوم بتنفيذ ومتابعة العمليات اليومية بالقسم لضمان استمرارية العمل أو يعمل على تفويض من يتابع عنه.

يقدم الدعم للمديرين والادارة العليا في تنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير ذات الصلة بالقسم وإبراز ما إذا كانت هناك حاجة لأي تغيير في العملية

يرفع التقارير الدورية لأداء القسم عن تطور سير العمل والتحديات إلى رئيس الإدارة أو مدير عام الإدارة

يتبع سياسات وإجراءات السلامة والجودة والتنظيمية والامتثال باللوائح المعدة من قبل الهيئة

يساعد مدير القسم في التطوير والتحسين في سياسات القسم وإجراءاته وأنظمته وممارساته بما يتوافق مع سياسات وإجراءات وحدة الأعمال.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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السعودية فرص عمل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وظائف شاغرة

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