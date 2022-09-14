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إلغاء لقاءاته مع الحرس الثوري.. تدهور الحالة الصحية لـ «خامنئي»
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إلغاء لقاءاته مع الحرس الثوري.. تدهور الحالة الصحية لـ «خامنئي»

إلغاء لقاءاته مع الحرس الثوري.. تدهور الحالة الصحية لـ «خامنئي»

إلغاء لقاءاته مع الحرس الثوري.. تدهور الحالة الصحية لـ «خامنئي»
٠١:٣٠:٤١ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت عدة مصادر أنباء تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لمرشد الثورة الإيرانية “علي خامنئي”.

وبرغم أنه لا توجد أنباء موثقة في الوقت الحاضر؛ إلا أن هناك قرائن تدل على الأنباء المتداولة، حيث تم إلغاء لقاءات علي خامنئي مع المسؤولين الإيرانيين؛ ويبدو أن ذلك يرجع إلى تدهور صحة المرشد الإيراني.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نشرت خبرا عن لقاء خامنئي مع بعض المسؤولين في الحرس الثوري، ثم حذفت الخبر مما زاد الشكوك حول وضع خامنئي الصحي.

ومنذ يومين، ذكرت صحيفة إكسبرس البريطانية أن المرشد الإيراني على فراش الموت بسبب مرض السرطان، وأن موته سيترك فراغا في السلطة ويهدد بانهيار النظام.

وكان الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي، قال في تغريدة: إن مصادر إيرانية تتحدث عن تدهور صحة المرشد الإيراني خامنئي، وتؤكد أن المقربين من خامنئي خائفون جدا على وضعه الصحي هذه المرة.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد تم اتخاذ عدة خطوات من قبل المسؤولين الإيرانيين في الأشهر القليلة الماضية لمعرفة من سيكون خليفة المرشد الأعلى.

خامنئي عام 2014 – ارشيف الصور
الكلمات الدلالية:
الحالة الصحية للمرشد المرشد الإيراني علي خامنئي مرشد الثورة الإيرانية

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