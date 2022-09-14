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عمل بطولي.. تعاون بين مواطنين ومقيمين لإخماد حريق في محطة بحفر الباطن

عمل بطولي.. تعاون بين مواطنين ومقيمين لإخماد حريق في محطة بحفر الباطن

عمل بطولي.. تعاون بين مواطنين ومقيمين لإخماد حريق في محطة بحفر الباطن
١٢:٤٨:٥٧ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

استطاعت مجموعة من المواطنين والمقمين من السيطرة على حريق شب في إحدى محطات محافظة حفر الباطن.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مواطنون ومقيمون تعانوا مع بعضهم البعض في إخماد حريق في محطة بحفر الباطن.

وقبل أسبوع تقريبا؛ أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، الطريقة الصحيحة لاستعمال طفاية الحريق، عند استخدامها لإخماد الحرائق.

وشرحت الهيئة في إنفوجراف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طريقة استخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة في 4 خطوات كالتالي:

1- توجه إلى مكان الحريق حاملاً معك الطفاية.
2- اسحب صمام الأمان وابتعد بمسافة آمنة عن اللهب.
3- اضغط على مقبض الطفاية مع توجيه المواد الصادرة من الطفاية إلى قاعدة اللهب.
4- كافح الحريق مع اتجاه الريح وليس في عكس اتجاه الريح.

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