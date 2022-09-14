روسيا تضع 30 بريطانيًا على قائمة العقوبات وتكشف السبب

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت موسكو وضع 30 مسؤولا بريطانيا، وصفتهم بأنهم من مروجي الفكر المعادي لروسيا، وممثلي لوبي الأسلحة البريطاني، على قائمة العقوبات.

وحسب الخارجية الروسية، فإن من بين المشمولين بالعقوبات فرانسيس إنغخيم الرئيس التنفيذي لجمعية العلاقات العامة والاتصالات، ونيكولا ريجازوني المؤسس المشارك لوكالة التسويق الشبكي.

وجاء في بيان الخارجية أن فرانسيس إنغخيم عمل بنشاط على إبعاد الشركات البريطانية عن التعاون مع روسيا وتخويفهم من العواقب المعنوية والأخلاقية المترتبة على ذلك، حسب روسيا اليوم.

أما نيكولا ريجازوني فتتولى تنسيق عمل 150 شركة علاقات عامة تشارك في الحملة الإعلامية والدعائية المضادة لروسيا.

كما يعملان على إخراج تقارير مدوية معادية لروسيا من أجل فرض الرؤية الغربية، والتلاعب بالرأي العام.

وأكدت الوزارة أن موسكو ستواصل العمل على توسيع قائمة المشمولين بالعقوبات الروسية تباعا.