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«الجامعة الإلكترونية» تعلن فتح باب التوظيف في مجال تقنية المعلومات
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«الجامعة الإلكترونية» تعلن فتح باب التوظيف في مجال تقنية المعلومات

«الجامعة الإلكترونية» تعلن فتح باب التوظيف في مجال تقنية المعلومات

«الجامعة الإلكترونية» تعلن فتح باب التوظيف في مجال تقنية المعلومات
١٢:٣١:٣٣ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية مُمثلة في عمادة الموارد البشرية عن إتاحة فرص وظيفية للكفاءات الوطنية بنظام العقود السنوية في (مجال تقنية المعلومات) في (مقرها الرئيسي بالرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس برمجيات.
2- مطور برمجيات.
3- مهندس شبكات.
4- فني شبكات.
5- فني دعم.
6- محلل نظم.
7- مختص قواعد بيانات.
8- مختص أمن معلومات.
9- مُصمم.

شروط وضوابط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- التفرغ التام للوظيفة (دوام كامل).
3- أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وفق بيان المسميات الوظيفية المرفق من جامعة معتمدة، وعلى ألا يقل التقدير في المؤهل عن جيد.
4- أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).
5- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الجامعة.
6- لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها.

ملاحظات:

– سيتم الرد على المتقدمين خلال شهرين من تاريخ إجراء المقابلة الشخصية.

موعد ورابط التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد (الساعة الثالثة مساءً) بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م وينتهي التقديم يوم الخميس (الساعة الثامنة مساء) بتاريخ 1444/02/26هـ الموافق 2022/09/22م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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الجامعة الإلكترونية الجامعة السعودية الإلكترونية فرص وظائف

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