«بدا تائها لا يعرف أين يذهب» .. سقطة جديدة لـ بايدن بعد إلقاء خطابه (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في تصرف جديد من تصرفاته الغريبة، صدر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما بدا تائها بعد انتهائه من خطابه الخاص أمام معرض ديترويت للسيارات.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تصرف الرئيس الأمريكي بشكل غريب وبدا تائها بعد انتهائه من أداء خطابه.

ويظهر في الفيديو الرئيس الأمريكي وهو يلتفت يمينا ويسارا حتى انتبه لمكان النزول، وكأنه لا يعرف طريق النزول من المنصة التي صعدها منذ دقائق معدودة.

ودائما ما يتعرض الرئيس بايدن لمثل تلك المواقف المحرجة، فقد أظهر البث التلفزيوني لقناة “سي إن بي سي” الأمريكية، أنه بعدما اختتم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، كلمته الافتتاحية وصافح بايدن، مد الرئيس الأمريكي جو بايدن يده للمرة الثانية، وهذه المرة لمصافحة الفراغ.

كما حدث موقف آخر لبايدن، حيث رصدت الكاميرات الرئيس وهو يعانى لارتداء سترته بعد نزوله من على متن مروحية أثناء وصوله لكنتاكى، الأمر الذى استدعى تدخل زوجته جيل التي كانت ترافقه لمساعدته على ارتدائها.. لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فبعد لحظات أسقط الرئيس نظارته على الأرض قبل أن يلتقطها.