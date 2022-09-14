موسكو تحذر واشنطن: تزويد كييف بهذا النوع من الصواريخ انخراط مباشر في الحرب

تواصل – فريق التحرير:

حذرت السلطات الروسية نظيرتها الأمريكية، من خطورة تزويد أوكرانيا بصواريخ باليستية، مؤكدة أن ذلك يعد بمثابة انخراط مباشر في الحرب مع روسيا.

وتفصيلاً، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إن إمداد كييف بصواريخ أمريكية مداها 300 كم، سيعني انخراط الولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

وأضاف “إذا حصلت القوات الأوكرانية على مثل هذه الأسلحة من الولايات المتحدة، فإن المدن الروسية الكبرى والبنية التحتية الصناعية وقطاع النقل في روسيا، ستتعرض لتهديد مباشر”.

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن مثل هذا السيناريو سيعني انخراطا مباشرا للولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مع روسيا.