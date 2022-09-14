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أولى لقطات انتشال رضيعة عمارة اللويبدة من تحت الأنقاض
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أولى لقطات انتشال رضيعة عمارة اللويبدة من تحت الأنقاض

أولى لقطات انتشال رضيعة عمارة اللويبدة من تحت الأنقاض

أولى لقطات انتشال رضيعة عمارة اللويبدة من تحت الأنقاض
١٢:٠٣:١٨ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر اللقطات الأولى من انتشال رضيعة عمارة اللويبدة من تحت الأنقاض.

ويظهر في الفيديو اللحظات السعيدة التي خرجت فيها الطفلة ملاك من تحت الأنقاض، وقد حفظها الله، فخرجت سليمة من دون أذى ولله الحمد.

وكانت المفاجأة السارة، باشرتها فرق الإنقاذ المدني، الأربعاء، حيث استطاعت انتشال رضيعة حية من تحت أنقاض المبنى المنهار باللويبدة في العاصمة الأردنية عمان.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتمالك أم الرضيعة نفسها عندما علمت أن ابنتها قد تم إخراجها حية من تحت الأنقاض، وذلك بعدما فقدت الأمل في نجاتها.

وكانت السلطات بالأدرن؛ قد أمرت بتوفير طائرة مسيرة لرصد محيط المبنى المنهار في منطقة اللويبدة، بهدف الاقتراب من الزوايا الصعبة ورصد الصور.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر بفتح تحقيق بحادثة انهيار مبنى اللويبدة للوقوف على الأسباب والعواقب.

وعن أسباب انهيار المبنى؛ قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن من أسباب انهيار المبنى في منطقة الويبدة في عمّان أنه قديم ومتهالك.

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من جانبه؛ علق نقيب الجيولولجيين الأردنيين خالد الشوابكة، بأن العمارة المنهارة كانت قائمة على طبقات طينية وقد تكون هي السبب الرئيسي بسقوط المبنى.

إلى ذلك؛ ومع مواصلة فرق الإنقاذ أعمالها في موقع انهيار المبنى في منطقة اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمان، توصلت فرق الإنقاذ إلى ثلاث جثث أخرى تحت الأنقاض.

وأكدت مديرية الأمن العام أن حصيلة ما تم التعامل معه من قبل فرق الإنقاذ من وفيات وإصابات إلى 5 وفيات وسبع إصابات.

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