جامعة الطائف تعلن المقبولين في وظائف الكلية التطبيقية
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت جامعة الطائف عن أرقام المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية للوظائف الأكاديمية بالكلية التطبيقية (أستاذ مساعد/ محاضر)، التي سبق أن تم فتح باب التقديم عليها يوم الأحد الموافق 1444/01/23هـ على موقع الجامعة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
موعد المقابلات:
المقابلة الشخصية تبدأ اعتباراً من يوم الأحد 1444/02/29هـ الموافق 2022/09/25م إلى يوم الخميس 1444/3/3هـ الموافق 2022/09/29م.
مكان المقابلات:
مقر الجامعة (القاعة الصغرى).
لمزيد من التفاصيل عن أرقام المرشحين:
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