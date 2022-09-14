جامعة الطائف تعلن المقبولين في وظائف الكلية التطبيقية

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أعلنت جامعة الطائف عن أرقام المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية للوظائف الأكاديمية بالكلية التطبيقية (أستاذ مساعد/ محاضر)، التي سبق أن تم فتح باب التقديم عليها يوم الأحد الموافق 1444/01/23هـ على موقع الجامعة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

موعد المقابلات:

المقابلة الشخصية تبدأ اعتباراً من يوم الأحد 1444/02/29هـ الموافق 2022/09/25م إلى يوم الخميس 1444/3/3هـ الموافق 2022/09/29م.

مكان المقابلات:

مقر الجامعة (القاعة الصغرى).

لمزيد من التفاصيل عن أرقام المرشحين:

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