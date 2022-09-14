تفاصيل اعتقال ضابط «مختل عقليًا» قتل اثنين من زملائه في تايلاند

تواصل- وكالات:

أقدم ضابط صف تايلاندي- قيل أنه مختل عقليًا- على قتل اثنين من زملائه وأصاب ثالثًا، في الكلية الحربية التابعة لقيادة التدريب العسكري بمنطقة دوسيت في بانكوك الأربعاء.

وقالت صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية، إنه تم استدعاء شرطة العمليات الخاصة، بالكلية حوالي الساعة الثامنة و45 دقيقة، فيما ذكر متحدث أن الشخص الذي أطلق النار، ضابط صف مختل عقليا وكان يهدد عشرة أشخاص بالقتل.

فيما أوضحت نائبة المتحدث باسم الجيش الكولونيل سيريتشان ناجاثونج لاحقا إن مطلق النار هو سيرجنت ويدعى ماج يونجيوت مانجكورنكيم (59 عاما)، وكان كاتبا إداريا بالكلية الحربية.

وأضافت أنه حوالي الساعة الثامنة و45 دقيقة، صباحا سار السيرجنت ماج يونجيوت إلى المكتب الإداري، حاملا مسدسا وفتح النار.

وتابعت أنه قتل اثنين من زملائه وأصاب آخر، والذين كانوا يعملون جميعا كتبة إداريين في نفس المكتب.

وتم اعتقاله على الفور من قبل الشرطة، التي كانت تنتظر خارج مركز قيادة التدريب التابع للجيش.