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ماذا حدث في محاولة اغتيال بوتين الفاشلة؟ .. تفاصيل مثيرة

ماذا حدث في محاولة اغتيال بوتين الفاشلة؟ .. تفاصيل مثيرة

ماذا حدث في محاولة اغتيال بوتين الفاشلة؟ .. تفاصيل مثيرة
١١:٣٠:٠٦ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت مصادر مطلعة من الكرملين أن سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تعرضت للهجوم في محاولة اغتيال، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وكشفت مصادر مقربة من الرئيس الروسي، أن سيارة بوتين أصيبت بـ “دوي قوي” على عجلتها الأمامية اليسرى تلاه “دخان كثيف”.

بعدها وخلال ثوان معدودة؛ تم نقل سيارة بوتين (ليموزين) إلى بر الأمان مع الرئيس دون أن يصاب بأذى.

وعلى إثر ذلك؛ طالت قوات الأمن الروسية أعدادا كبيرة من الحاضرين للواقعة بالاعتقالات، وذلك بحضور من جهاز الأمن التابع للرئاسة الروسية.

ووفقًا لقناة General GVR Telegram الروسية؛ فقد اختفى عدد من الحراس الشخصيين لبوتين، وسط مزاعم بأن معلومات سرية حول تحركات الرئيس البالغ من العمر 69 عامًا قد تم اختراقها.

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