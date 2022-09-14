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استقالة رئيسة وزراء السويد بعد ساعات من انتخابها لهذا السبب

استقالة رئيسة وزراء السويد بعد ساعات من انتخابها لهذا السبب

استقالة رئيسة وزراء السويد بعد ساعات من انتخابها لهذا السبب
١١:٢١:٥٧ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

تقدمت ماغدالينا أندرسون رئيسة وزراء السويد، باستقالتها بعد ساعات من انتخابها في منصبها كأول امرأة تترأس الوزراء في بلادها.

وأقر البرلمان السويدي أندرسون رئيسة للحكومة وبعد ذلك، رفض النواب دعم مشروع الميزانية الذي اقترحته المعارضة.

وفي البداية قالت أندرسون إنها يمكن أن تقود البلاد بهذه الميزانية، لكن حزب الخضر عارضها وانسحب من الائتلاف.

وقالت أندرسون في مؤتمر صحفي: “لا أريد أن أقود حكومة يمكن أن تكون هناك أسباب للتشكيك في شرعيتها”.

وأكد رئيس البرلمان أندرياس نورلين استقالة رئيسة الوزراء وقال إنه سيتصل بزعماء الأحزاب الأخرى للتشاور.

الكلمات الدلالية:
استقالة السويد انتخابات السويد رئيسة وزراء السويد

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