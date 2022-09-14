وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي :

1.مدير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والعمليات

2.مدير الشراكات الوطنية

3.مدير هندسة مشاريع تكنولوجيا المعلومات

عن هيئة المحتوى المحلي

نتبنّى في هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية، أفضل المعايير المهنية التي توفّر بيئة عمل جاذبة وتنافسية تمنح صاحب الجدارات مكانته بين منسوبيها.

طريقة التقديم:

للتقديم ومزيد من التفاصيل (اضغط هنا)