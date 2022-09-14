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مجلس شؤون الأسرة: 6 نصائح لبناء قيم صالحة يصعب هدمها لدى الأبناء
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مجلس شؤون الأسرة: 6 نصائح لبناء قيم صالحة يصعب هدمها لدى الأبناء

مجلس شؤون الأسرة: 6 نصائح لبناء قيم صالحة يصعب هدمها لدى الأبناء

مجلس شؤون الأسرة: 6 نصائح لبناء قيم صالحة يصعب هدمها لدى الأبناء
١٠:٥١:٢٣ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه مجلس شؤون الأسرة نصائح مهمة للوالدين ولأولياء الأمور، لتعزيز القيم الأسرية الصالحة لدى الأبناء لاسيما في مرحلة النشء.

وقال المجلس، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنتج القيم الأسرية الصالحة طاقات خلّاقة تساهم في ازدهار مجتمعاتها”.

وأضاف مجلس شؤون الأسرة، أنه يمكن بناء قيم يصعب هدمها لدى الأبناء من خلال التالي:

1- قدم نفسك كقدوة حسنة

2- الفت انتباهه لأهمية القيم في ممارساته اليومية

3- تحدث معه عن قيم الحياة في الماضي

4- اسرد له قصص نجاح المتمسكين بمبادئهم وقيمهم

5- شجعه على خوض أنشطة وتحديات ذات قيمة

6- قدّر مجهوداته وازرع فيه تقديم الامتنان

الكلمات الدلالية:
الأبناء القيم الأسرية القيم الصالحة مجلس شؤون الأسرة

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