مجلس شؤون الأسرة: 6 نصائح لبناء قيم صالحة يصعب هدمها لدى الأبناء
تواصل – فريق التحرير:
وجه مجلس شؤون الأسرة نصائح مهمة للوالدين ولأولياء الأمور، لتعزيز القيم الأسرية الصالحة لدى الأبناء لاسيما في مرحلة النشء.
وقال المجلس، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنتج القيم الأسرية الصالحة طاقات خلّاقة تساهم في ازدهار مجتمعاتها”.
وأضاف مجلس شؤون الأسرة، أنه يمكن بناء قيم يصعب هدمها لدى الأبناء من خلال التالي:
1- قدم نفسك كقدوة حسنة
2- الفت انتباهه لأهمية القيم في ممارساته اليومية
3- تحدث معه عن قيم الحياة في الماضي
4- اسرد له قصص نجاح المتمسكين بمبادئهم وقيمهم
5- شجعه على خوض أنشطة وتحديات ذات قيمة
6- قدّر مجهوداته وازرع فيه تقديم الامتنان