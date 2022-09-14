الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبطُ (27) مخالفًا لنظام البيئة ارتكبوا هذه الجريمة
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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبطُ (27) مخالفًا لنظام البيئة ارتكبوا هذه الجريمة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبطُ (27) مخالفًا لنظام البيئة ارتكبوا هذه الجريمة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبطُ (27) مخالفًا لنظام البيئة ارتكبوا هذه الجريمة
١٠:٥٦:٢٧ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (27) مواطنًا مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (14) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية في منطقة الرياض.

وأوضحَ المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثَّ العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
الأمن البيئي القوات الخاصة حطب نظام الييئة

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