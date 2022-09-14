شاهد.. إحراق مسجد لأهل السنة في إيران لرفضهم إقامة طقوس شيعية

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة اشتعال اليران في مسجد تابع لأهل السنة بإحدى قرى شمال إيران، مؤكدين أن متطرفين شيعة وراء الحريق بسبب رفض سكان المنطقة إقامة طقوس شيعية.

ونشر الإعلامي الإيراني ماجد العباسي فيديوهات لإحراق المسجد، وعلق بالقول :” المتطرفون من الشيعة يحرقون جامع الإمام الشافعي في قرية دیگه‌سرا في منطقة طالش السنية بمحافظة جيلان في شمال إيران”.

وأضاف الإعلامي الإيراني المعارض :” حسب المصادر المحلية جاء هذا العمل بعدما رفض سكان المنطقة السنة طلب بعض الشيعة الموالين للنظام بإقامة مراسيم العزاء (الاربعينية الحسينية) في هذا المسجد”.

وتابع :” عند ذلك قام مجموعة من المتطرفين بإحراق الجامع في منتصف ليلة الإثنين الماضية، وعندما أتى المصلون لإقامة صلاة الفجر في يوم الإثنين شاهدوا هذا المنظر المخيف، وجراء ذلك احترق كل الجامع ماعدا المنارة والمنبر!”.

واختتم بالقول :” في الآونة الأخيرة تزايدت الضغوط على أقلية طالش السنية في محافظة جيلان”.