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استشاري: 4 أعراض صحية بالجهاز الهضمي تستدعي استشارة الطبيب فوراً
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استشاري: 4 أعراض صحية بالجهاز الهضمي تستدعي استشارة الطبيب فوراً

استشاري: 4 أعراض صحية بالجهاز الهضمي تستدعي استشارة الطبيب فوراً

استشاري: 4 أعراض صحية بالجهاز الهضمي تستدعي استشارة الطبيب فوراً
١٠:٤٨:٤٣ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، من خطورة بعض الأعراض الصحية.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يجب استشارة الطبيب في حال ظهور بعض الأعراض فهي مؤشر على أمراض خطيرة.

وأضاف أن هذه الأعراض المتعلقة بالجهاز الهضمي تشمل التالي:

1- صعوبة البلع

2- استفراغ الدم

3- فقدان الوزن غير المقصود

4- دم مع البراز

وأشار إلى أن أعراض الجهاز الهضمي أعلاه قد تكون مؤشر لأمراض خطيرة، لذلك لا تتجاهلها، وراجع طبيب في أقرب وقت.

الكلمات الدلالية:
أمراض خطيرة الجهاز الهضمي صحة عبدالله الذيابي

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