ضبط مقيم بـ 12 كيلو حشيش و40 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

تواصل- فريق التحرير:

أعلن الأمن العام عن تمكن مركو الضبط الأمني بالحريضة في محافظة رجال ألمع من ضبط مقيم بحوزته 12 كيلو جرامًا من مادة الحشيش وحوالي 40 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

ونشر حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بيانًا جاء فيه :” قبضَ مركزُ الضبط الأمني بالحريضة في محافظة رجال ألمع على مقيم من الجنسية الغينية بحوزته (12) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر و(39750) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخفية داخل مركبة يقودها”.

وأضاف البيان أنه :”جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص”.