أنباء عن محاولة اغتيال فاشلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت مصادر وقوع محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء؛ وأن الرئيس الروسي قد نجا منها.

وكشفت المصادر أن محاولة الاغتيال الجديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نُفذت من خلال الهجوم على سيارته الرئاسية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية فقد نجا الرئيس الروسي بوتين من محاولة اغتيال استهدفت سيارته الرئاسية.

وكان تقرير صحفي أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجا من خمس محاولات اغتيال، وقد أصبح في الوقت الحالي قلقا جدا على حياته لدرجة أنه يحيط نفسه دائما بنخبة من أفضل القناصين.

ووقتها قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن بوتين نجا من محاولة اغتيال في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بودانوف لصحيفة «برافدا» الأوكرانية إن «بوتين تعرض لمحاولة الاغتيال الفاشلة من قبل أفراد من منطقة القوقاز قبل حوالي شهرين. لم يتم الإعلان عن هذا الحدث، لكنه وقع».

ويقال إن بوتين الآن يخشى وقوع محاولة أخرى لاغتياله لدرجة أنه يحيط نفسه باستمرار بنخبة من أفضل القناصين، وفقاً لما نقله تقرير نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.