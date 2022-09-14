أهم 10.. ضبط مرتكبي الفاحشة في الرياض وإعلان الحد الأعلى للعمالة المنزلية

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس نيجيريا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط.. المزيد هنا:

«النقل»: 90 يومًا على انتهاء مهلة «تصحيح أوضاع الشاحنات»

كشفت الهيئة العامة للنقل، عن موعد انتهاء المهلة التصحيحية، الخاصة بالمبادرة التشجيعية للمنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة.. المزيد هنا :

«النيابة العامة»: الإطاحة بشخصين استدرجا آخر وفعلا به الفاحشة تحت الإكراه بالرياض

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة عن صدور أمر قبض من قبل النيابة المختصة بشأن واقعة قيام مواطنين قاما بفعل الفاحشة بشخص آخر بالإكراه في مدينة الرياض.. المزيد هنا :

بالفيديو.. تعرف على ميزة تعديل شاشة القفل في إصدار 16

أعلن الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن أفضل المزايا في إصدار 16 الجديد، وهي ميزة تعديل وتطوير شاشة القفل.. المزيد هنا :

خدمة جديدة.. تعرف على طريقة تنفيذ الكفالة للموقوف إلكترونيًا دون زيارة فرع الشُرط

قال الأمن العام إن خدمة الكفالة الإلكترونية للشُرط والتي تتم إلكترونياً عبر منصة أبشر، تُمكن الأفراد من إتمام إجراءات الكفالة للموقوف إلكترونيا دون الحاجة لزيارة فروع الشُرط.. المزيد هنا :

«الموارد البشرية»” تمنع تجاوز السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.. المزيد هنا:

تحذيرات مهمة من “الغذاء والدواء” بشأن استخدم المبيدات الحشرية داخل المنزل

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضرورة التأكد من تسجيل مبيدات الصحة العامة لديها قبل شراء المنتج، وذلك بسبب أن تلك المنتجات غير المسجلة.. المزيد هنا:

النفط يتراجع أمام احتمالات رفع سعر الفائدة

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة، مرة أخرى، الأسبوع المقبل… المزيد هنا :

دراسة: تناول الشاي والقهوة قبل التمارين يصيب بهذا المرض الخطير

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الشاي والقهوة قبل التمارين الرياضية يصيب بالجلطات الدموية.. المزيد هنا :

عاجل.. «الداخلية»: إحباط تهريب 48 طنًا من القات و1.5 طن من الحشيش المخدر (فيديو)

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (48) طنًا و(613).. المزيد هنا :