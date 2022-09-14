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بعد رصد معلومات غير دقيقة.. «الصحة» توجه رسالة مهمة للجميع
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بعد رصد معلومات غير دقيقة.. «الصحة» توجه رسالة مهمة للجميع

بعد رصد معلومات غير دقيقة.. «الصحة» توجه رسالة مهمة للجميع

بعد رصد معلومات غير دقيقة.. «الصحة» توجه رسالة مهمة للجميع
١٠:٤٧:٢٩ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، على أهمية أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأكدت الصحة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على جميع العاملين الصحيين في المنشآت الصحية المحافظة على ميثاق المهنة الصحية، وأدبيات وأخلاقيات الممارس الصحي، وعدم نشر معلومات غير موثوقة علميًّا، والتي لا تستند على أسس ومعايير طبية دقيقة، أو بدافع الإثارة.
وأوضحت أن ذلك جاء بعد رصد عدد من التصريحات خلال الأيام الماضية لا تستند على معلومات علمية موثوقة، ونشر مقاطع أثناء أداء العمل في المنشآت الصحية.
وتابع البيان “تؤكد الوزارة أنها تتابع وترصد تلك التصريحات والمقاطع في قنوات التواصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحماية صحة المجتمع وسلامته”.

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الصحة رسالة للجميع معلومات غير دقيقة وزارة الصحة

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